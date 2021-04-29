На НкАЗе ввели в строй очередную "сухую" газоочистку

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология» введена в строй очередная «сухая» газоочистная установка.

В торжественных мероприятиях, приуроченных к 300-летию Кузбасса, приняли участие заместитель Губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий.

Новая технология газоочистной установки разработана Инженерно-технологическим центром РУСАЛа и обеспечивает высокую степень очистки газов – двухступенчатую, включающую в себя мокрый и сухой тип газоочистки. Благодаря комбинации «сухих» газоочисток с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ) степень очистки по основным ингредиентам составляет свыше 99%. За эту разработку в 2020 году РУСАЛ стал победителем в номинации «Инновационные эффективные технологии в промышленности и энергетике» Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

В 2021 году на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ будет модернизировано еще 97 электролизеров. Объем финансирования составит 900 млн рублей – почти на треть больше, чем в 2020. В данный момент на новые технологии уже переведены 114 электролизеров.

Разработана проектная и рабочая документация на строительство еще двух «сухих» ГОУ, для 6-й серии корпусов электролиза, которые запустят в 2022 и 2024 годах.

- Компания РУСАЛ, являясь крупным участником мировой экономики, в настоящий момент проходит период серьезной трансформации. Сейчас компания реализует комплексную программу снижения воздействия производств на окружающую среду, в том числе разрабатывая и внедряя собственные научные ноу-хау. За последние десять лет валовые выбросы НкАЗа сократились вдвое, парниковых газов – более чем на 20%, сброс промливневых стоков ликвидирован полностью. В настоящий момент на заводе идет глобальная модернизация, по итогам которой мы сократим объем валовых выбросов еще на треть, диоксида серы - практически вдвое, а гидрофторида – в 10 раз, - подчеркнул управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.

- Улучшение качества воздуха в Новокузнецке это задача, которую мы сообща решаем в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Работа АО «РУСАЛ Новокузнецк» в этом направлении – пример ответственного и грамотного подхода. Предприятие активно использует наилучшие доступные технологии и вкладывает значительные инвестиции в экологические программы, - отметил заместитель Губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Ранее на Красноярском экономическом форуме генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин объявил о старте глобальной модернизации своих алюминиевых заводов в Новокузнецке, Братске, Иркутске и Красноярске. Проект рассчитан на 10 лет. На четырех предприятиях будут построены электролизные цеха по самой современной и экологичной технологии – обожженных анодов. Это приведет к значительному снижению воздействия алюминиевых предприятий на окружающую среду. Потребление электроэнергии снизится на 16,5%, выброс фторидов – на 73%, бензапирена – на 100%.