На новокузнецком рынке задержали 5 нелегальных мигрантов

Loading...
В рамках операции «Нелегал-2017» на одном из новокузнецких рынков полицейские проверили около 190 иностранных работников рынка и в результате выявили 5 нарушителей.
В отношении каждого из них стражи порядка составили протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере до 5 000 рублей. Кроме этого, собранные материалы в отношении двоих нелегальных мигрантов направлены в суд для принятия решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
23/10/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
23 октября в Новокузнецке прошло открытие Аллеи шахмат. Она состоит из рядов шахматных столов с...
|
Женщина выпивала алкоголь со своим сожителем. В итоге мужчина начал высказывать свои претензии, и...
|
Кемеровские полицейские задержали женщину, после встречи с которой 40-летний горожанин лишился...
|
22 октября два 13-летних школьника нашли несколько банок из-под краски неподалеку от...