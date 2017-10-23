На новокузнецком рынке задержали 5 нелегальных мигрантов

В рамках операции «Нелегал-2017» на одном из новокузнецких рынков полицейские проверили около 190 иностранных работников рынка и в результате выявили 5 нарушителей.

В отношении каждого из них стражи порядка составили протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере до 5 000 рублей. Кроме этого, собранные материалы в отношении двоих нелегальных мигрантов направлены в суд для принятия решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.