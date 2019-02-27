На новокузнецком заводе погиб рабочий

Кузбассовец похитил хаски ради вознаграждения 25-летняя жительница Анжеро-Судженска обратилась в полицию с заявлением о пропаже собаки породы...

Новокузнецкие депутаты не смогли отстоять выборы мэра В Новокузнецке состоялось заседание комитета по вопросам местного самоуправления городского Совета...

Кузбассовца осудили за неоднократное пьяное вождение В прокуратуре рассказали, что мужчина страдает алкоголизмом. По решению суда кузбассовцу отменили...