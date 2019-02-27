На новокузнецком заводе погиб рабочий

21 февраля на «ЕВРАЗ ЗСМК» 27-летний мужчина, выполняя ремонтные работы на магнитном кантователе, получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту ЧП проводятся экспертизы. Следствию предстоит установить все обстоятельства трагедии.
27/02/2019
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