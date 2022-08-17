На объектах ЖКХ Тяжинского округа продолжаются работы по подготовке к новому отопительному сезону

К зиме уже готовы 76 многоквартирных жилых домов из 107 (71 %), 36,4 км тепловых сетей из 57,4 км (63, 4 %), 26 котельных из 37 (70,3 %), 76 котлов из 106 (71,7 %), 142,1 км водопроводных сетей (из них ветхих отремонтировано 2,1 км) из 248 км (52,82 %).

В настоящее время ведется капитальный ремонт центральных водопроводных сетей. В поселке Итатский, деревне Акимо-Анненка и селе Новопокровка ремонтируются скважины. Работники коммунальной службы также приводят в порядок водопроводную сеть в поселке Итатский на участке по улице Гагарина, дома 48-76.

В планах капитальный ремонт 3120 метров тепловых сетей, в том числе в посёлках Нововосточный, Тяжинский, Итатский и селе Ступишино. В 7 котельных предстоит заменить котлы, дымогарные трубы и сетевые насосы.