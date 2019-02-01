На одном из заводов Кемерово погибли двое рабочих

1 февраля текущего года около 14 часов местного времени поступило сообщение о том, что в помещении бетонно-смесительного узла ООО «Кемеровский домостроительный комбинат» обнаружены тела 26-летнего мастера и 46-летнего слесаря.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, в утреннее время напарники поднялись на верхнюю площадку бетонно-смесительного узла, а потом перестали выходить на связь. Коллеги обнаружили их на полу без сознания, вынесли из помещения и вызвали «скорую помощь». Однако врачи спасти пострадавших не смогли - во время реанимационных мероприятий они скончались.