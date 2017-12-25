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На пенсии и пособия в Кузбассе в 2017 году направлено 159 млрд. рублей

Отделение ПФР по Кемеровской области в преддверии Нового года подводит итоги работы по оказанию государственных социальных услуг.

В Кузбассе  868 тыс.  пенсионеров. Средний размер страховой пенсии  -   13413,05  рублей,  социальной пенсии -  9644,68  рублей.

Ежемесячно на пенсии и социальные пособия жителей региона выплачивается  порядка 13,1 млрд. рублей. За весь год по этим направлениям в Кемеровской области бюджетные ассигнования составили 159 млрд. рублей.

В 2017 году страховые пенсии 693 тыс. неработающих кузбасских пенсионеров были увеличены на 5,8% (индексация с 1 февраля на 5,4% и с 1 апреля на 0,38%). В итоге средний размер страховой пенсии по старости  в 2017 году составил 13705,10 рублей.

В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 370 тыс. работавших в 2016 году кузбасских пенсионеров.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось более 100 тыс. кузбасских пенсионеров.

Кроме пенсии Отделение ПФР производит и другие выплаты, например, дополнительное социальное обеспечение за работу в угольной промышленности получают  28889 шахтеров-пенсионеров. Средний размер доплаты - 2605 руб.

В Кемеровской области проживают более 270 тыс. федеральных льготников. Из них в 2017 г. 97723 человека получали социальный пакет полностью либо частично в натуральном виде. 172047 льготников выбрали ежемесячную денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг.

Прожиточный минимум пенсионера в области в 2017 году - 8 208 руб. Федеральную социальную доплату до этого уровня получают в Кемеровской области 77716 пенсионеров. 

Общество
kuzbassnews.ru
25/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

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