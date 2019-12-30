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На пенсии и пособия в Кузбассе в 2019 году направлено более 166 млрд рублей

Отделение ПФР по Кемеровской области в преддверии Нового года подводит итоги работы по оказанию государственных социальных услуг.

В Кузбассе 855,4 тыс. пенсионеров. Средний размер пенсии - 14204,03 руб., социальной пенсии - 10245,81 руб.

Ежемесячно на пенсии и социальные пособия жителей региона выплачивается  порядка 13,9 млрд. рублей. За весь год по этим направлениям в Кемеровской области бюджетные ассигнования составили 166,5 млрд рублей.

В 2019 году страховые пенсии 703 тыс. кузбасских пенсионеров были увеличены на 7,05%. В итоге средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году составил 15 030,18 рублей.

В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий 227 тыс. работавших в 2018 году кузбасских пенсионеров.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2019 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2%. Это повышение коснулось 99,4 тыс. кузбасских пенсионеров.

В Кемеровской области проживают 256,0 тыс. федеральных льготников. Из них в 2019 г. 54,3 тыс. человек получали социальный пакет полностью либо частично в натуральном виде. 177,8 тыс. льготников выбрали ежемесячную денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг.

Общество
kuzbassnews.ru
30/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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