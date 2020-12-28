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На пенсии и пособия в Кузбассе в 2020 г. направлено более 186 млрд рублей

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу в декабре традиционно подводит итоги работы по оказанию государственных социальных услуг.

В Кузбассе 840,1 тысячи пенсионеров. Средний размер пенсии – 15 056,72 рублей, социальной пенсии – 10 899,65 рублей.

Ежемесячно на пенсии и социальные пособия жителей региона выплачивается порядка 15,5 млрд. рублей. За весь год по этим направлениям в Кемеровской области бюджетные ассигнования составили 186 млрд. рублей.

В 2020 году страховые пенсии 703 тыс. кузбасских пенсионеров были увеличены на 6,6%. В итоге средний размер страховой пенсии по старости в 2020 году составил 15585,28 рублей.

В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий 206,4 тыс. работавших в 2019 году кузбасских пенсионеров.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2020 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 6,1%. Это повышение коснулось 98 тыс. кузбасских пенсионеров.

В Кемеровской области проживают 248,4 тыс. федеральных льготников. Из них в 2020 г. 86,9 тыс. человек получали социальный пакет полностью либо частично в натуральном виде 161,5 тыс. льготников выбрали ежемесячную денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг.

Общество
kuzbassnews.ru
28/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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