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На перегоне станций Островская-Водный в Новокузнецке смертельно травмирована женщина

Сегодня около 4 часов утра в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение о травмировании человека на перегоне между станциями Островская-Водный. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что женщина шла на незначительном расстоянии от железнодорожных путей спиной к поезду. Машинист подал предупредительные сигналы, затем применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм неизвестная скончалась до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшей. Её приметы: на вид около 70 лет, седые волосы, среднего телосложения, рост 155 – 160 сантиметров. Была одета: в туфли черного цвета, штаны фиолетового цвета, футболку голубого цвета и плащ темно-зеленого цвета. При себе имела сумку чёрного цвета. 

Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России по телефону: +7 (3843) 78-34-14.

Кроме того, транспортные полицейские напоминают, что пренебрежение правилами безопасности являются основными причинами трагических случаев на железной дороге.

Запрещается:

- ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

- использовать железнодорожные пути в качестве пешеходных дорожек;

-переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/07/2021
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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