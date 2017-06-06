На Петербургском экономическом форуме главы регионов обсудили инвестиции в образование

Для решения кадровых вопросов и обеспечения роста региональной экономики расходы на образование должны стать инвестициями.

Участники делового завтрака для губернаторов, организованного холдингом «Просвещение» и НИУ ВШЭ и посвященного новому вектору развития образования в регионах, признали, что система образования сегодня – это капитал каждого региона в отдельности и страны в целом. Это те активы, которые могут и должны быть задействованы в реализации стратегических целей социального и экономического развития.

Для решения кадровых вопросов и обеспечения роста региональной экономики расходы на образование должны стать инвестициями. При этом обучение навыкам XXI века, таким как самостоятельность в принятии решений, умение работать в команде, критическое мышление и креативность, должно начинаться уже со школьной скамьи.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во вступительном слове отметила, что вопрос инвестиций в образование является сейчас ключевым, это инвестиции в наше будущее, в безопасность, создание возможностей для глобальной конкуренции.

Научный руководитель Института образования НИУ Высшая школа экономики Исак Фрумин подчеркнул, что доля средств на образование в консолидированном бюджете, начиная с 2009 года, практически никогда не была менее 20%, и это значительная цифра.

«В нашем регионе нет несметных запасов природных ископаемых, но есть важные отрасли промышленности: машиностроение, ядерные технологии, - рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Мы хотим обеспечить темпы экономического роста, превосходящие российские и мировые, важно улучшать качество городской среды, в целом повышать качество жизни. Чтобы жить в сильной, богатой, успешной стране, нужны инвестиции в образование. Необходимо создавать образовательные кластеры с участием бизнеса и объединяя образовательные учреждения, организовывать профориентацию, в том числе с раннего возраста, перенимать лучшие подходы к развитию образования в других регионах».

«Образование – самый важный фактор развития и обеспечения конкурентоспособности региона, - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. – Чтобы молодые люди не уезжали в столицы, мы должны сделать наши школы лучше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Образование, таким образом, становится для нас приоритетной целью. Если будут люди, которые хотят здесь жить и работать, - будет расти и экономика. Необходимо уделять больше внимания естественнонаучному и математическому образованию – мы открыли 78 специализированных классов, в перспективе их будет 150. Те, кто получают там образование, будут лидерами в самых разных сферах, в том числе гуманитарных».

«Успешные предприниматели прекрасно понимают, что основные направления инвестиций бизнеса должны быть в людей: чем раньше бизнес начнет инвестировать в человека, даже в самого маленького, тем больше гарантий того, что он получит необходимую отдачу для себя, - отметил в своем выступлении президент образовательного холдинга «Просвещение» Владимир Узун. – Тот же самый закон действует и в случае инвестиций в региональную экономику. Эти деньги должны быть потрачены на то содержание, методики, оборудование, учителей, профили и специальности, которые нужны экономике каждого региона, исходя из его экономических, социальных и культурных особенностей».

Рассуждая о новых тенденциях в образовании, участники бизнес-завтрака обратились к международному опыту инвестирования в новые технологии в образовании.

«В Южной Корее инвестируется огромное количество средств, чтобы улучшить качество человеческих ресурсов, - сказал Dae Joon Hwang, профессор Sungkyunkwan Universit, экс-министр образования Южной Кореи. – Один из принципов нашего образования – накопление знаний в течение всей жизни. Мы активно используем инновационные подходы в образовании, стремимся, чтобы учащиеся брали на себя как можно больше ответственности. Ведь если инициатива исходит лишь от учителя, образование не будет эффективным, - инициативу должны проявлять и ученики, имеющие доступ к большому количеству информационных ресурсов. Катализатором инноваций являются информационные технологии, меняющие всю образовательную среду. В последнее время большое внимания качеству образования стали уделять родители, и теперь важно наладить их взаимодействие с администрациями учебных заведений».

«Нас объединяет понимание ценности образования, а также необходимости обеспечить непрерывное образование для всех, - сказал Tao Zhan, директор UNESCO Institute for Information Technologies in Education. – Нужно инвестировать, в первую очередь, в информационные технологии, потому что они меняют наше понимание качества и всю экосистему образования. В образовании важны социальные партнерства, и здесь холдинг «Просвещение» является хорошим примером».

Участниками завтрака стали губернаторы российских регионов, представители органов управления образованием, ведущие бизнесмены, зарубежные эксперты.