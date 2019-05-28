Новости Кузбасса

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На площади торжеств пос. Малиновка состоялся концерт хоровой музыки «С песней вместе…», посвященный Дню славянской письменности
В исполнении хоровых коллективов и солистов школы искусств № 37 прозвучали популярные песни из мюзиклов и мультфильмов советской эпохи, произведения современных композиторов, а также песни местных авторов, посвященные родному городу.
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