Новости Кузбасса

В Кемерове решают судьбу сгоревшего автосалона Возгорание проходило по кровле, – приводит слова мэра Кемерова Ильи Середюка издание "Новости...

В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей «В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн...

В Кузбассе пройдет фестиваль-конкурс «Керамика – это модно» Всего в мероприятии участвовали 84 мастера. Они представили 98 оригинальных авторских работ. А...