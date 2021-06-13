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На площади у театра драмы в Кемерово состоялась акция «Флаг России» и флешмоб «С Днём России!»

Здесь развернулась тематическая композиция с хореографическими зарисовками на тему межнационального согласия, 60 активистов кемеровской молодёжи вынесли на площадь 56-метровый флаг России, затем все присутствующие исполнили гимн Российской Федерации.

Глава города Илья Середюк вручил паспорта десяти кемеровчанам. Первый самый важный в жизни документ получили отличники, активисты, призёры школьных олимпиад и конкурсов.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/06/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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