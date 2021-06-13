На площади у театра драмы в Кемерово состоялась акция «Флаг России» и флешмоб «С Днём России!»
Здесь развернулась тематическая композиция с хореографическими зарисовками на тему межнационального согласия, 60 активистов кемеровской молодёжи вынесли на площадь 56-метровый флаг России, затем все присутствующие исполнили гимн Российской Федерации.
Глава города Илья Середюк вручил паспорта десяти кемеровчанам. Первый самый важный в жизни документ получили отличники, активисты, призёры школьных олимпиад и конкурсов.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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