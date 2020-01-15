На поддержку проектов КемГУ Минобрнауки выделит 40,8 млн рублей

Из-за угледобычи под Кемеровом назначили публичные слушания В конце января 2020 года пройдут публичные слушания из-за угледобычи под Кемеровом.

В Кузбассе заключённые избили до смерти двух осуждённых В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимых 27-летнего и 24-...

В Кузбассе появится мусорный дозор Власти региона решили создать специальную структуру для сопровождения мусорной реформы и контроля в...