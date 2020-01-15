На поддержку проектов КемГУ Минобрнауки выделит 40,8 млн рублей

В Москве подведены итоги конкурсного отбора проектов, реализуемых коллективами научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, выполняемых в рамках государственного задания в сфере науки.
В число победителей, получивших поддержку на проведение фундаментальных научных исследований, вошли два проекта ученых Кемеровского государственного университета. Общий объем финансирования составил 40,8 млн рублей.
Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса
15/01/2020
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