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На подъезде к Томску устраняют последствия разрушения объездной дороги

Около 40 человек с привлечением почти 30 единиц техники ликвидируют последствия размыва объездной дороги у моста через реку Лебяжью на км 41 участка трассы Р-255 "Сибирь" Подъезд к Томску. Движение транспорта осуществляется по резервному маршруту.

Уровень воды в реке, резко поднявшийся во второй половине дня 17 апреля, по-прежнему превышает критическую отметку. Это мешает дорожникам приступить к полномасштабным восстановительным работам. Под водой остаётся около 50 метров дороги. В данный момент специалисты укрепляют границы размытого участка, чтобы не допустить распространения разрушений. По прогнозам, уровень воды должен снизиться в ближайшие сутки, после чего станут возможными работы по восстановлению проезда. Для этого сформирован необходимый запас труб и инертных материалов, сообщает пресс-служба ФКУ "Сибуправтодор".

Временная объездная дорога, пострадавшая в результате паводка, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через Лебяжью. С лета 2020-го до осени 2021 года здесь реализуют сложный проект, предполагающий практически полную разборку сооружения, чтобы заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетного строения,  укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждение, уложить новую одежду ездового полотна.

 

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kuzbassnews.ru
18/04/2021
Общество
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