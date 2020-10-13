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На подготовку Киселевска к Дню шахтера — 2021 направят около миллиарда рублей

Решение принято на первом заседании областного штаба по подготовке к празднованию Дня шахтера в 2021 году. Заседание провел первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

В 2021 году Киселевск отметит 85-летие со дня основания, пояснил мэр города Максим Шкарабейников. Поэтому мероприятиям в честь в честь 300-летия Кузбасса и областного Дня шахтера здесь уделят особое внимание. В рамках подготовки к областному празднику городу планируется выделить около миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

Преобразования в населенном пункте уже идут. В 2020 году в поселке Ускат установили детскую площадку, обустроили сквер Химиков и площадь мероприятий, создали «Тропу здоровья». В селе Верх-Чумыш открыли фельдшерско-акушерский пункт, в микрорайоне Красный камень строят детский сад «Парк детского периода» на 190 мест. В районе машзавода реконструируют горсад, а в районе Шахты №12 — площадь Победы.

В честь областного Дня шахтера в 2021 году в Киселевске построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов сообщил, что институт «Кузбасспроект» уже завершил его проектирование. Новый ФОК площадью 3,6 тыс. кв. м будет располагаться в микрорайоне Красный Камень. На его строительство планируется направить порядка 400 млн рублей.

Кроме того, в Киселевске капитально отремонтируют киноконцертный зал «Россия». Также запланирована реконструкция детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек». Часть средств будет направлена на ремонт автодорог в муниципалитете.

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kuzbassnews.ru
13/10/2020
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