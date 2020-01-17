На полгода увеличен период для расчета накопительной пенсии

С 1 января 2020 года период, используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 258 месяцев*. То есть общая сумма пенсионных накоплений женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет (соответственно), в случае назначения им накопительной пенсии будет делиться на период расчета накопительной пенсии, который ежегодно меняется. В прошлом году, например, он был 252 месяца.

Напомним, что на лицевых счетах тех, кто в период работы после 2002 года перечислял страховые взносы на накопительную пенсию, сформированы определенные средства пенсионных накоплений. По достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами эти средства можно получить, не дожидаясь назначения страховой пенсии по старости. Средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений гражданина делится на период расчета накопительной пенсии, который ежегодно меняется.

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через Личный кабинет доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования.

Для справки: В Кемеровской области накопительную пенсию получают 3351 человек.

* Федеральный закон от 27.12.2019 N 446-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год».