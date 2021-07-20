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На помощь жителям горящего дома в Березовском пришли росгвардейцы

 В городе Березовский сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу оказали помощь в эвакуации граждан из многоквартирного дома, в котором произошел пожар.

 В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили языки пламени, вырывающиеся из балкона четвертого этажа в многоквартирном жилом доме на проспекта Ленина. Правоохранители незамедлительно сообщили о чрезвычайном происшествии в экстренные службы города, после чего вместе со вторым прибывшим экипажем приступили к оповещению жильцов. В результате слаженных действий стражи правопорядка эвакуировали около 20 человек.

 Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали очаг возгорания, после чего граждане смогли вернуться домой.

Общество
Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
20/07/2021
Общество
Происшествия
Березовский

Новости Кузбасса

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