На помощь жителям горящего дома в Березовском пришли росгвардейцы

В Новокузнецке полицейский во время задержания ударил мужчину по лицу В Новокузнецке представитель правоохранительных органов во время задержания ударил нарушителя...

Грозы, туманы и +27 ожидаются в Кузбассе в воскресенье Холодный атмосферный фронт немного сдаст свои позиции в воскресенье, 18 июля, и в Кузбасс...

Кемеровские власти ответили на предложение оборудовать парковку около больницы в Кировском Жители кузбасской столицы обратились к местным властям с просьбой оборудовать рядом с Кузбасской...