На помощь жителям горящего дома в Березовском пришли росгвардейцы

В городе Березовский сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу оказали помощь в эвакуации граждан из многоквартирного дома, в котором произошел пожар.
В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили языки пламени, вырывающиеся из балкона четвертого этажа в многоквартирном жилом доме на проспекта Ленина. Правоохранители незамедлительно сообщили о чрезвычайном происшествии в экстренные службы города, после чего вместе со вторым прибывшим экипажем приступили к оповещению жильцов. В результате слаженных действий стражи правопорядка эвакуировали около 20 человек.
Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали очаг возгорания, после чего граждане смогли вернуться домой.
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