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На пожаре в Ленинске-Кузнецком спасли четырех человек

В ночь на 21 сентября в жилом частном доме в посёлке Строительный Ленинска-Кузнецкого занялся пожар. Соседи вызвали огнеборцев - они и сообщили, что внутри горящего дома есть люди.

Когда к месту пожара прибыли бойцы второй пожарно-спасательной части города открытым пламенем горела баня и летняя кухня, огонь успел перекинуться на веранду и крышу дома.

Снаружи все прилегающие к дому строения уже были охвачены пламенем, но внутри дома задымление было еще не сильным. Бойцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку. В одной из комнат обнаружили четырех человек. Всех вывели на улицу.

Параллельно с разведкой внутри дома, пожарные снаружи вели работу по ликвидации возгорания. Огнеборцам удалось остановить распространение огня в дом. Пламя повредило веранду и надворные строения, частично от огня пострадала стена и крыша дома.

По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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kuzbassnews.ru
23/09/2018
Происшествия
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Ленинск-Кузнецкий
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