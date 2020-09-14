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На разрезе «Красногорский» добыли 280 миллионов тонн угля

Разрез «Красногорский» компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыл 280-миллионую тонну угля. Значителен и показатель проведенных вскрышных работ за время существования разреза – порядка 1,1 миллиарда кубометров переработанной горной массы.

Разрез «Красногорский» сдан в эксплуатацию 31 декабря 1954 года. Первый миллион тонн угля здесь добыли уже в 1956 году. С 1984 года все горные работы на предприятии механизированы: здесь испытывали и внедряли лучшие образцы отечественной горнотранспортной техники – самые мощные в Кузбассе экскаваторы и буровые станки. Именно на разрезе «Красногорский» впервые была внедрена практика проведения планово-предупредительных ремонтов, которая позже распространилась по всему СССР. В 1988 году красногорцы добыли рекордный объем угля – 7 млн тонн, а в августе 2019 года – 275-миллионную тонну с запуска предприятия.

Здесь применяетсякомбинированная система разработки угольного месторождения: используются и большегрузные самосвалы, и шагающие экскаваторы для бестранспортного ведения вскрышных работ.

В 2019 году в рамках реализации инвестиционной программы специалисты разреза «Красногорский» провели масштабные ремонты на целом ряде экскаваторов, бульдозеров и буровых станков. С возвращением в технологический процесс этой техники предприятие значительно нарастило свои производственные показатели.

«Добыча 280 миллионов тонн угля – значимая веха в истории разреза «Красногорский» и «Южного Кузбасса» в целом. Чтобы достигнуть этого производственного рубежа, горнякам понадобилось почти 66 лет. За этой цифрой стоит труд ветеранов предприятия, наладивших производственный процесс, и тех, кто добросовестно трудится сейчас. Запасы разреза в настоящее время составляют порядка 175 миллионов тонн угля, есть все возможности достичь отметки в 300 миллионов тонн добычи в ближайшем будущем», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
14/09/2020
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

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