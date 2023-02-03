На разрезе «Междуречье» ввели в эксплуатацию три именных самосвала БЕЛАЗ

На разрезе АО «Междуречье» впервые в истории отрасли ввели в эксплуатацию сразу три именных БЕЛАЗа, два из которых были названы в честь трудовых династий. Это совместная инициатива компании БЕЛАЗ и Новой Горной Управляющей Компании.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Представители династий Степаненко и Щигиревых, а также преемники заслуженного горняка Николая Дульнева получили свидетельства, подтверждающие факт присвоения имен самосвалам. А лучшим водительским бригадам, которые будут ими управлять, выдали торжественные наряды и ключи от новеньких машин.

Общий трудовой стаж династии Степаненко около 300 лет, у Щигиревых семидесятилетняя трудовая история. Представители этих семей и сейчас работают на АО «Междуречье». Полный кавалер знака «Шахтерской славы» Николай Владимирович Дульнев принимал участие в создании Сибиргинской автобазы и 25 лет руководил предприятием.

«Для разреза «Междуречье» Новой Горной Управляющей Компании очень важно сохранить память о тех людях, которые своим трудом и верностью творили историю предприятия. Ну и, конечно, водить именные БЕЛАЗы – это тоже честь. И этой чести удостоились лучшие бригады», - отметил директор АО «Междуречье» Николай Просветов.

«В 2020 году мы дали старт большому проекту по присвоению имён великих людей или знаменательных дат карьерным самосвалам БЕЛАЗ на горнодобывающих предприятиях России. Данный проект позволяет отметить заслуги людей, которые внесли значительный вклад в развитие горнодобывающей отрасли, увековечить память о них, а самое главное, познакомить новое поколение с этими великими именами и историческими событиями», - считает директор компании «Б-24» Денис Дудинец.

По программе модернизации производственных мощностей Новая Горная УК приобрела 33 новых карьерных самосвала БЕЛАЗ на сумму более 5 млрд. рублей. Все машины оборудованы системой кондиционирования, камерами кругового видеообзора, устройствами сигнализации приближения к воздушной линии электропередач, системами контроля загрузки и топлива, а также централизованной системой смазки узлов. Современные цифровые решения позволяют водителю карьерного самосвала вести работу комфортно и безопасно.

Фото: «Новая Горная УК»