Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На разрезе «Ольжерасский» добыта миллионная тонна угля с начала года

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла миллионную тонну угля на разрезе «Ольжерасский» с начала года.

Сегодня на разрезе ведется добыча на двух лицензионных участках – «Березовском» и «Березовском-2». Для работы используется 9 экскаваторов, 3 буровых станка, 7 бульдозеров, 2 грейдера, а также 23 карьерных самосвала БелАЗ различной грузоподъемности.

Балансовые запасы разреза «Ольжерасский» составляют свыше 70 млн тонн.

«Участки предприятия отнесены к третьей группе сложности, характеризуются большим количеством горно-геологических нарушений. Но несмотря на это, технологический комплекс разреза ежесуточно отправляет порядка 70 вагонов с добытым углем для обогащения и дальнейшей транспортировки российским и зарубежным потребителям», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
28/10/2019
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе задержали женщину, воровавшую продукты в магазинах
В Анжеро-Судженске перед судом предстанет 46-летняя местная жительница подозреваемая в серии...
В кузбасском городе насмерть сбили пешехода
26 октября, в субботу, в Прокопьевске насмерть сбили пешехода. Авария произошла около 19:00 на...
В Новокузнецке рухнувший перед мостом столб попал на видео
25 октября в Новокузнецке произошло серьёзное ДТП. Перед Кузнецким мостом по направлению с...
Синоптики предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и снеге
Кузбасские синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей региона в воскресенье, 27 октября...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus