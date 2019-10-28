На разрезе «Ольжерасский» добыта миллионная тонна угля с начала года

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла миллионную тонну угля на разрезе «Ольжерасский» с начала года.

Сегодня на разрезе ведется добыча на двух лицензионных участках – «Березовском» и «Березовском-2». Для работы используется 9 экскаваторов, 3 буровых станка, 7 бульдозеров, 2 грейдера, а также 23 карьерных самосвала БелАЗ различной грузоподъемности.

Балансовые запасы разреза «Ольжерасский» составляют свыше 70 млн тонн.

«Участки предприятия отнесены к третьей группе сложности, характеризуются большим количеством горно-геологических нарушений. Но несмотря на это, технологический комплекс разреза ежесуточно отправляет порядка 70 вагонов с добытым углем для обогащения и дальнейшей транспортировки российским и зарубежным потребителям», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.