На разрезе «Южного Кузбасса» к работе приступают два новых бульдозера

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела два новых бульдозера для работы на разрезе «Красногорский». Общая стоимость техники составила более 111 млн рублей.

Тяжелые бульдозеры Liebherr с высокопроизводительными двигателями мощностью 422 лошадиных силы будут использоваться для зачистки буровых площадок, перемещения горной породы в отвал, планировки трасс для шагающих экскаваторов.

Электронная система Litronic в зависимости от изменяющейся нагрузки автоматически регулирует скорость движения и тяговое усилие. Управление движением выполняется единственным джойстиком, а при включении техники функция памяти восстанавливает последние заданные значения всех параметров. Эксплуатировать новые бульдозеры можно при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия.

Шестигранная кабина с хорошим обзором позволяет контролировать все рабочие зоны, удобная приборная панель и виброгасящее кресло способствует комфортной работе машиниста, повышению производительности его труда. В салоне, изготовленном из материалов с высоким уровнем вибро- и шумоизоляции, также предусмотрена системаобогрева и кондиционирования воздуха.

«Для нормального функционирования предприятий по открытой добыче угля нужны не только экскаваторы и буровые установки, но и целый ряд вспомогательной техники, в том числе бульдозеры. Новая техника, поступающая в рамках программы капитальных вложений, поможет горнякам в выполнении планов, позволит сократить производственные издержки», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.