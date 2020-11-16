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На реализацию туристических проектов кузбасские предприниматели получат почти 20 млн рублей

Восемь кузбасских проектов стали победителями конкурса грантов от Федерального агентства по туризму. На реализацию каждого из них будет выделено до 3 млн рублей, в общей сложности — 19,6 млн рублей.

Максимальный грант получила инициатива по созданию детского клуба в отеле «Восход» (Междуреченск): на эти средства будут построены два бассейна и закуплено специальное оборудование с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. По 3 млн рублей также выделят на разработку новых туристских маршрутов «ЭКО-территория: Междуреченск. Вход в ТАЙГУ» и на организацию автобусных перевозок до туристических объектов (Кемерово).

Проект по развитию парка-глэмпинга «Самидикарями» (Тисульский район) получил грант в размере 2,9 млн рублей. На организацию пункта проката горнолыжного, велосипедного, водного туристического снаряжения на базе отдыха «Озерки» в Междуреченске из федерального бюджета направят 2,8 млн рублей. Еще один междуреченский проект — создание мобильного ресторана у подножия горы Югус — получит 2,1 млн рублей. На эти средства приобретут фуд-трак и кухонное оборудование.

1,4 млн рублей получит проект по организации этнических туров «В мире Шор-Кижи» (Таштагольский район). На проект по развитию водных и пешеходных экскурсий по территории Шорского национального парка (Таштагольский район) выделят 1,3 млн рублей.

До конца года со всеми грантополучателями будут заключены соглашения. После этого проекты должны быть реализованы в течение 6 месяцев. По условиям конкурса предпринимателям необходимо вложить в проект не менее 30% собственных средств. Таким образом, полная стоимость реализации восьми туристических инициатив составит 64,9 млн рублей.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
16/11/2020
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