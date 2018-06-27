Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На ремонт дороги Гурьевск получит 39 млн рублей

На ремонт главной магистрали города Гурьевск получит  из областного бюджета 39 млн рублей.

В рамках рабочей поездки врио губернатора области Сергей Цивилёв и глава Гурьевского района Сергей Малышев осмотрели основную магистраль Гурьевска – улицу Ленина.

На ней находятся три школы, два детских сада, единственный на весь город больничный комплекс, две поликлиники – детская и взрослая, многоквартирные дома.

Дорожному полотну протяженностью более 2-х км и тротуарам с двух сторон требуется серьезный ремонт: дорога и пешеходные дорожки разбиты, бордюры отсутствуют.

По решению Сергея Цивилёва из областного бюджета будет выделено 39 млн рублей. На эти средства к 1 октября будет отремонтирован первый участок дороги (¼ часть), который проходит мимо школы № 11. Кроме ремонта полотна автодороги, на этом участке оборудуют пешеходный переход, установят светофоры и уличное освещение.

Общество
Топ
Гурьевск
kuzbassnews.ru
27/06/2018
Общество
Топ
Гурьевск
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus