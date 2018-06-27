На ремонт дороги Гурьевск получит 39 млн рублей

На ремонт главной магистрали города Гурьевск получит из областного бюджета 39 млн рублей.

В рамках рабочей поездки врио губернатора области Сергей Цивилёв и глава Гурьевского района Сергей Малышев осмотрели основную магистраль Гурьевска – улицу Ленина.

На ней находятся три школы, два детских сада, единственный на весь город больничный комплекс, две поликлиники – детская и взрослая, многоквартирные дома.

Дорожному полотну протяженностью более 2-х км и тротуарам с двух сторон требуется серьезный ремонт: дорога и пешеходные дорожки разбиты, бордюры отсутствуют.

По решению Сергея Цивилёва из областного бюджета будет выделено 39 млн рублей. На эти средства к 1 октября будет отремонтирован первый участок дороги (¼ часть), который проходит мимо школы № 11. Кроме ремонта полотна автодороги, на этом участке оборудуют пешеходный переход, установят светофоры и уличное освещение.