На Рождество в Кузбассе на свет появились 66 малышей

7 января 2023 года в Кузбассе родились 36 мальчиков и 30 девочек. Больше всего новорожденных в Кемерове — 28 (16 мальчиков и 12 девочек), в Новокузнецке родились 11 мальчиков и 13 девочек, по три мальчика - в Киселёвске и Прокопьевске.



В Полысаеве на свет появились две девочки и мальчик, в Междуреченске - мальчик и девочка. По одному малышу родились в Мысках, Анжеро-Судженске и Гурьевске.



В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых на Рождество появились новорожденные, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса