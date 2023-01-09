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На Рождество в Кузбассе на свет появились 66 малышей

7 января 2023 года в Кузбассе родились 36 мальчиков и 30 девочек. Больше всего новорожденных в Кемерове — 28 (16 мальчиков и 12 девочек), в Новокузнецке родились 11 мальчиков и 13 девочек, по три мальчика - в Киселёвске и Прокопьевске.

В Полысаеве на свет появились две девочки и мальчик, в Междуреченске - мальчик и девочка. По одному малышу родились в Мысках, Анжеро-Судженске и Гурьевске.

В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых на Рождество появились новорожденные, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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