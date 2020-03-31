На сайте Новокузнецкого художественного музея можно пройти онлайн мастер-классы

Научиться квиллингу, технике сухого валяния, а также рисовать портрет акварелью может любой желающий.
На сайте Новокузнецкого художественного музея в разделе «Услуги» размещены онлайн мастер-классы от научных сотрудников музея Ладиславы Авдеевой и Татьяны Таиповой.
Перед просмотром видеозаписи пользователям предлагают ознакомиться с информацией о том, какие материалы понадобятся, чтобы приступить к занятию, а также об особенностях используемой техники.
31/03/2020
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