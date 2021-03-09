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На шахте в Беловском районе из-за обвала грунта под завалом оказался рабочий

7 марта  текущего года в 7 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение об обвале грунта при подготовке земляных работ для строительства станции на территории одной из шахт Беловского района, в результате которого под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка. 

По предварительной информации, машинист экскаватора осуществлял выемку грунта для разработки промышленной площадки. Во время работ произошел обвал грунта, в результате техника с рабочим в кабине оказалась под завалом грунтово-глиняной массы. Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь потерпевшего из кабины, к этому моменту признаков жизни он не подавал. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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kuzbassnews.ru
09/03/2021
Происшествия
Экономика
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Новости Кузбасса

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