На шахте в Беловском районе из-за обвала грунта под завалом оказался рабочий

7 марта текущего года в 7 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение об обвале грунта при подготовке земляных работ для строительства станции на территории одной из шахт Беловского района, в результате которого под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, машинист экскаватора осуществлял выемку грунта для разработки промышленной площадки. Во время работ произошел обвал грунта, в результате техника с рабочим в кабине оказалась под завалом грунтово-глиняной массы. Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь потерпевшего из кабины, к этому моменту признаков жизни он не подавал. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.