На шахте «Анжерская-Южная» погиб проходчик

После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро Обрушившийся накануне на Кемерово ливень в считанные минуты затопил городские улицы, да так сильно...

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни Что касается обильных дождей и затяжной прохлады, они, по мнению синоптиков, оказались...

В Кемерове ребёнка укусила змея Жителей Рудничного района предупредили о возможных встречах со змеями во дворах. Так, на минувшей...