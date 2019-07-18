Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На шахте «Анжерская-Южная» погиб проходчик

17 июля около 23 часов 17 минут местного времени в горной выработке шахты «Анжерская-Южная» обнаружено тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области  проводится доследственная проверка.  Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего. Коллеги потерпевшего вытащили его из-под завала, подняли на поверхность, где врачи «скорой помощи» констатировали смерть мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования.  Фото из открытых источников

Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
18/07/2019
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро
Обрушившийся накануне на Кемерово ливень в считанные минуты затопил городские улицы, да так сильно...
Синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Что касается обильных дождей и затяжной прохлады, они, по мнению синоптиков, оказались...
В Кемерове ребёнка укусила змея
Жителей Рудничного района предупредили о возможных встречах со змеями во дворах. Так, на минувшей...
В Новокузнецке задержали грабителей, ударивших женщину по голове
Инцидент случился неподалёку от железнодорожного вокзала. Женщина шла по пешеходному мосту, её...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus