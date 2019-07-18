На шахте «Анжерская-Южная» погиб проходчик

17 июля около 23 часов 17 минут местного времени в горной выработке шахты «Анжерская-Южная» обнаружено тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего. Коллеги потерпевшего вытащили его из-под завала, подняли на поверхность, где врачи «скорой помощи» констатировали смерть мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования. Фото из открытых источников
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