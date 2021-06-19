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На шахте «Анжерская-Южная» погиб рабочий

19  июня около 9 часов поступило сообщение, что в лаве шахты  «Анжерская-Южная» в Кемеровском муниципальном округе произошел  выброс угольной массы, 37-летний горнорабочий погиб.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть  человека).

В настоящее время на месте работают следователи территориального следственного комитета.Тело 37-летнего рабочего поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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kuzbassnews.ru
19/06/2021
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