На шахте «Анжерская-Южная» погиб рабочий

Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление в связи с COVID-19 16 июня вышло новое постановление Роспотребнадзора Кузбасса в связи с Covid-19, с которым...

Число погибших при крушении самолета в Кузбассе выросло до девяти человек Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного...

Кузбасс накрыло градом и ливнем На некоторые города уже обрушилась непогода.В соцсетях очевидцы поделились кадрами из Мариинска,...