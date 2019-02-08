Новости Кузбасса

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На шахте им. Тихого погиб рабочий

8 февраля текущего года поступило сообщение, что в горной выработке на шахты им. С. Д. Тихого в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля с повышенным газовыделением.

В шахте находилось 149 человек, 145 рабочих вышли на поверхность. Четыре  человека были заблокированы в забое. В настоящее время трое шахтеров освобождены из-под завала,  тело еще одного рабочего поднято на поверхность. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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kuzbassnews.ru
08/02/2019
Происшествия
Топ
Ленинск-Кузнецкий
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