На шахте "Осинниковская" произошло обрушение породы

В ночь на 8 февраля на шахте "Осинниковской" произошло обрушение породы. В этот момент под землей находились 125 человек, восемь из которых - на аварийном участке.

В результате обрушения один человек погиб, еще один пострадал и был госпитализирован с переломом ноги.

Семь работников аварийного участка самостоятельно вышли на поверхность.

Работа шахты не останавливалась.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, спасатели завершили работу на шахте. Тело погибшего поднято на поверхность. На месте работал 21 спасатель МЧС России, были задействованы пять единиц техники.