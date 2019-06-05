На шахте Распадская погиб рабочий

4 июня около 12 часов 10 минут поступило сообщение о том, что на шахте ПАО «Распадская» в Междуреченске обнаружено тело 35-летнего горнорабочего.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в 3-4-й секции лавы одного из участков шахты при проведении ремонтных работ частично отслоился кусок породы, в результате чего погиб 35- летний рабочий.

Коллеги пострадавшего сообщили о произошедшем администрации шахты, вызвали горноспасателей. Тело рабочего подняли на поверхность.

В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину его смерти. Следователи изучат должностные инструкции, документацию на выполнение работ.





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