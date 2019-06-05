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На шахте Распадская погиб рабочий

4 июня  около  12 часов 10 минут  поступило сообщение о том, что  на  шахте  ПАО «Распадская»  в Междуреченске  обнаружено тело 35-летнего горнорабочего.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области  проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в  3-4-й секции  лавы одного из участков шахты при проведении ремонтных работ частично отслоился кусок породы, в результате чего  погиб  35- летний рабочий.
Коллеги пострадавшего сообщили о произошедшем администрации шахты, вызвали горноспасателей.  Тело рабочего подняли на поверхность.

В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит  причину его смерти. Следователи  изучат должностные инструкции, документацию на выполнение  работ.


Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
05/06/2019
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