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На шахте "Распадская" произошло возгорание

4 декабря в 11 часов 36 минут на угольном предприятии «Распадская» в районе дегазационной скважины был обнаружен огонь.

Диспетчер, согласно плану ликвидации аварий, вызвал сотрудников Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда ФГУП «Военизированная горноспасательная часть».

На момент аварии в шахте находилось около 500 работников, все выведены на поверхность. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

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kuzbassnews.ru
04/12/2017
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