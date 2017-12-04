На шахте "Распадская" произошло возгорание

Мариинские полицейские спасли из огня потерявшего сознание мужчину Полицейские в Мариинске спасли из горящей квартиры мужчину. Горожанин потерял сознание, поэтому сам...

В Кемерове автоледи на Nissan устроила ДТП с двумя пострадавшими В Кемерове автоледи на иномарке устроила аварию с несколькими пострадавшими. О случившемся ДТП...

В Кемерове автобус въехал в заднюю часть иномарки BMW В минувшую субботу, 2 декабря, в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором...