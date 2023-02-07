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На шахте «Шерегешская» запустили цифровые проекты в сфере безопасности

На шахте «Шерегешская» внедряют цифровые проекты для повышения безопасности сотрудников. На конвейере № 3 дробильно-обогатительной фабрики установлен инфракрасный датчик, который предотвращает несанкционированный доступ в зону действия движущихся и вращающихся механизмов. Луч датчика направлен вдоль ограждения конвейера, при пересечении луча агрегат останавливается автоматически. Датчик можно использовать на участках с проходом не менее одного метра и невысокой запыленностью. В дальнейшем такие устройства разместят на других участках фабрики, а также на металлургических площадках ЕВРАЗ ЗСМК с похожими параметрами.

Ранее на шахте реализовали ряд цифровых проектов, обеспечивающих безопасность работников горных участков. Высокоскоростная беспроводная сеть передачи данных стандарта LTE позволяет использовать специальные смартфоны в подземных условиях, в том числе в качестве рации. На базе LTE действуют комплекс аварийного оповещения и селективного вызова СУБР, системы точного позиционирования, определяющие местонахождение горняков, самоходной техники и электровозов с точностью до 0,1 метра. А также система видеомониторинга для наблюдения за основными производственными процессами в режиме реального времени.

«Цифровые системы на шахте «Шерегешская» совершенствуют безопасность проведения работ, а также помогают повысить общую производительность. Мы можем предотвращать опасные ситуации, оперативно реагировать на инциденты и аварийные остановки. Такие решения будем внедрять и на других горнорудных предприятиях ЕВРАЗа», – отметил директор филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК Владимир Мельниченко.

 

 

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»

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