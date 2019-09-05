На шахте "Сибирская" погиб проходчик

Около восьмисот литров пива изъяли из оборота в Новокузнецке Из торговой точки на проспекте Кузнецкстроевский изъяли более 370 литров пива, а в павильоне на...

Стало известно, когда в домах кузбассовцев включат батареи Запуск тепла зависит от администраций городов и от погоды, приводит A42.RU слова начальника отдела...

Проезд в новокузнецких автобусах опять подорожал На части маршрутов горожанам приходится платить по 25 рублей за поездку. Горожане возмущены:...