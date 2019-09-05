На шахте "Сибирская" погиб проходчик

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту смерти проходчика на шахте «Сибирская». 3 сентября в горной выработке шахты «Сибирская» было обнаружено тело 41 -летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном, когда его неожиданно затянуло в механизм. Коллеги, ставшие свидетелями ЧП, выключили комбайн и сообщили руководству. Сотрудники МЧС подняли тело потерпевшего на поверхность. Фото из открытых источников
05/09/2019
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