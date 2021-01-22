На шахте в Ленинске-Кузнецком произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением

22 января текущего года в 02 часа 40 минут (местного времени) поступило сообщение, что в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением.
В штреке находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека были заблокированы в забое.
В настоящее время под завалами обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжаются.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В настоящее время врачи осмотрели поднятых на поверхность горняков, на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото из открытых источников. Носит иллюстративный характер
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