На шахте "Юбилейная" погиб рабочий

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11 января на одном из участков шахты «Юбилейная» в Новокузнецком районе было обнаружено тело 50-летнего рабочего.
По предварительной информации, горнорабочий работал в 3-ю смену на участке № 1. В эту смену сопровождал дизелевоз – открывал и закрывал створки шлюза при прохождении груза. В какой-то момент машинист заметил, что рабочего нет. Отправившись проверить – все ли в порядке, машинист обнаружил рабочего лежащим на земле рядом со створками. Пострадавшего поднли на поверхность, где врач констатировал его смерть. По предварительному заключению, мужчина получил удар в область лица створкой шлюза.
15/01/2018
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