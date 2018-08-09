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На шахте "Южная" выясняют причины гибели рабочего

8 августа в 18 часов 30 минут на шахте «Южная» в Новокузнецком районе на одном из участков было обнаружено тело рабочего.

Предварительно установлено, что 21-летний стажер-проходчик, получив наряд на обслуживание конвейерного штрека, спустился в шахту. Некоторое время  он находился на участке один, его коллега был вне зоны видимости. 

Когда коллега-проходчик подошел к месту, где находился стажер, он увидел, что тот лежит на земле и просит помощи.  Через несколько  минут  молодой человек умер.

21-летнего мужчину подняли на поверхность, где врач констатировал его смерть.

Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют причины смерти стажера.

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kuzbassnews.ru
09/08/2018
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