На Соколиной горе спустили лавину

26 февраля на горе Соколиная в Новокузнецке спасатели поисково-спасательной службы и специалисты МБУ «Защита населения и территории» провели технический спуск снежной лавины.
За зимний период на склоне скопилось большое количество снега, и внезапный сход лавины мог стать опасным для людей.
Опыт прошлых лет показывает, что подобный спуск лавин - когда снежная масса подрезается лопатами и спускается вниз, в отличие от взрывних работ, не только экономичнее, но и не требует предварительной подготовки.
27/02/2018
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