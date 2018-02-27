На Соколиной горе спустили лавину

Ночью в Кемерове из-за поджога горели Volkswagen, Ford и эвакуатор Ночью 27 февраля в Кемерове горели три автомобиля.

Лавину с горы Соколиной спустили в Новокузнецке 26 февраля новокузнецкие спасатели провели технический спуск снежной лавины на горе Соколиной.

В Кемерове пьяный пенсионер зарубил топором 86-летнюю сожительницу Как установило следствие, в декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения...