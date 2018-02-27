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На Соколиной горе спустили лавину

26 февраля на горе Соколиная в Новокузнецке  спасатели поисково-спасательной службы и специалисты МБУ «Защита населения и территории» провели технический спуск снежной лавины.

За зимний период на склоне скопилось большое количество снега, и внезапный сход лавины мог стать опасным для людей.

Опыт прошлых лет показывает, что подобный спуск лавин - когда снежная масса подрезается лопатами и спускается вниз, в отличие от взрывних работ, не только экономичнее, но и не требует предварительной подготовки. 

Общество
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/02/2018
Общество
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Новости Кузбасса

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