На спящий Калтан спустилась библионочь

19 апреля на трех площадках Калтанского городского округа прошла ежегодная всероссийская акция "Библионочь".

Центральная библиотека организовала театрализованную программу «Библиотечные сумерки». Перед гостями выступили юные артисты ДК «Сарбала» с постановкой «Федора Егоровна». Участники акции совершили мультимедийную экскурсию «Такие разные театры», попробовали свои силы в батле «Театр – это мы!», изготовили своими руками театральную маску в Hand-made салоне, побывали в театральной гримерке, салоне гаданий «Рампа» и поэтическом салоне «Театральный журфикс».

В Детской библиотеке юные читатели прошли театральный детективный квест «Дело было вечером…». Ребята собирали улики, подсказки, выполняли сложные задания и в итоге расследовали запутанное дело по хищению гонорара у труппы актеров, получив в награду сладкие призы.

В Модельной библиотеке семейного чтения все желающие могли принять участие в юмористических зарисовках и конкурсах, изготовить фрагменты декораций к кукольному театру, попробовать себя в роли артистов. Занимательные театральные миниатюры показали зрителям учащиеся школы искусств № 37.

Всероссийская акция «Библионочь» прошла в округе в шестой раз.