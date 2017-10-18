На стадионе «Энергетик» состоялись соревнования по внеаренному лазертагу.

Угольщики могут уничтожить месторождение минеральной воды в Кузбассе Месторождение минеральной воды "Терсинка" в Новокузнецком районе может исчезнуть из-за...

На открытии бульвара Строителей выступят более 300 артистов Близится открытие обновлённого бульвара Строителей, на праздновании которого выступят более 300...

Мини-котельная стоимостью 14 млн рублей запущена в Белове Новая мини-котельная мощностью 1,4 МВт заработала в Белове в микрорайоне 8 Марта. На нее было...