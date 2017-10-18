Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На стадионе «Энергетик» состоялись соревнования по внеаренному лазертагу

На стадионе «Энергетик» состоялись соревнования по внеаренному лазертагу.

Такие соревнования для школьников прошли в Калтане впервые.

Первыми попробовали себя в игре учащиеся школ № 1 и № 18, в итоге победу одержала школа № 1.

Целью данного вида спорта является привлечение молодежи к регулярным физическим нагрузкам, воспитание командного духа, атмосферы взаимовыручки и товарищества, а также развитие самостоятельности ребят на основе игровой деятельности. Поэтому в ближайшем будущем мероприятия такого характера планируется сделать обязательным элементом для военно-патриотического кружка всех школ Калтанского городского округа.

 

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
18/10/2017
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Угольщики могут уничтожить месторождение минеральной воды в Кузбассе
Месторождение минеральной воды "Терсинка" в Новокузнецком районе может исчезнуть из-за...
На открытии бульвара Строителей выступят более 300 артистов
Близится открытие обновлённого бульвара Строителей, на праздновании которого выступят более 300...
Мини-котельная стоимостью 14 млн рублей запущена в Белове
Новая мини-котельная мощностью 1,4 МВт заработала в Белове в микрорайоне 8 Марта. На нее было...
Подрядчик переделает асфальт в одном из дворов Кемерова за свой счет
Сотрудники пресс-службы администрации города Кемерово заявили о том, что комиссия не приняла работу...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus