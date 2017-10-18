На стадионе «Энергетик» состоялись соревнования по внеаренному лазертагу.
Такие соревнования для школьников прошли в Калтане впервые.
Первыми попробовали себя в игре учащиеся школ № 1 и № 18, в итоге победу одержала школа № 1.
Целью данного вида спорта является привлечение молодежи к регулярным физическим нагрузкам, воспитание командного духа, атмосферы взаимовыручки и товарищества, а также развитие самостоятельности ребят на основе игровой деятельности. Поэтому в ближайшем будущем мероприятия такого характера планируется сделать обязательным элементом для военно-патриотического кружка всех школ Калтанского городского округа.
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