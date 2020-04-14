На станции Белово транспортные полицейские изъяли 40 литров контрафактного алкоголя

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово пресекли реализацию контрафактного алкоголя.

Вблизи железнодорожных путей транспортные полицейские задержали мужчину, который пытался открыть и употребить спиртное. На вопрос о содержимом бутылки он пояснил, что это недорогая водка, которую купил в торговой точке на привокзальной территории.

В результате проверки магазина сотрудники ЛО МВД России на станции Белово обнаружили и изъяли еще 79 аналогичных бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Партия спиртного не имела предусмотренных для алкогольной продукции акцизных и специальных марок и была изготовлена в кустарных условиях.

Продавец, реализовывавшая контрафактные спиртные напитки, привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, установлено максимальное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.