На станции Судженка Яйского округа состоялось открытие мемориала

Современное место отдыха появится на кемеровском Красном озере В текущем году на кемеровском озере не делали оборудованную зону отдыха, и горожанам объяснили...

Сергей Цивилев рассказал, когда заработает инфекционная больница в Новокузнецке Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямого эфира ответил на вопросы граждан о...

Школу в кузбасском городе признали аварийной Глава округа добавил, что учеников переведут в другие школы города. Задать вопросы по этой теме...