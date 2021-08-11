На станции Судженка Яйского округа состоялось открытие мемориала

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику.
Территорию мемориала благоустроили по инициативе местных жителей в рамках реализации областного проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Здесь установили ограду, обустроили тротуарные дорожки, установили лавочки и вазоны для цветов, сделали клумбы.
На будущей год активисты поселка совместно с сотрудниками территориального отдела планирует высадить цветочную аллею памяти.
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