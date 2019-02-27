На строительной площадке погибли двое рабочих

26 февраля около 17 часов 20 минут в Кемерово на строительной площадке жилого дома опрокинулся груз во время перемещения автокраном.
25-и 26-летний рабочие от полученных повреждений скончались на месте, еще одного мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело.Ведется следствие.
27/02/2019
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