На строительной площадке погибли двое рабочих

Владимир Машков проведет кастинг молодых актеров в Кузбассе У местных молодых талантов появился шанс попасть в знаменитую театральную школу Олега Табакова в...

В Кемерове на улице Нахимова горит частный дом В Кемерове вечером 26 февраля в одном из частных домов на улице Нахимова начался пожар. По словам...

Пьяный новокузнечанин бегал от полиции в аэропорту в Кемерове Юноша из Новокузнецка в аэропорт имени Леонова пришел с бутылочкой алкоголя. И без стеснения начал...