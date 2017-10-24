На строительство защитной дамбы в Калтане в Кузбасс поступят 275 млн рублей

Кузбассовец высказал сожительнице претензии и погиб Женщина выпивала алкоголь со своим сожителем. В итоге мужчина начал высказывать свои претензии, и...

Мать двоих детей из Кузбасса убила новорожденного и спрятала за печкой Передано в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Яшкинского района, убившей...

В Новокузнецке два подростка получили ожоги от взрыва банки с краской 22 октября два 13-летних школьника нашли несколько банок из-под краски неподалеку от...