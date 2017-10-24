На строительство защитной дамбы в Калтане в Кузбасс поступят 275 млн рублей

В рамках целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в Кузбасс направят 275 млн рублей на строительство защитной дамбы в Калтане.
Дамба протяжённостью 1 780 м появится в 40-42 км от устья, в районе участка от автомобильного моста до плотины ГРЭС.
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