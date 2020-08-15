На строящемся обходе Мариинска открыто движение транспорта

В эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 км: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка; общая протяженность обхода – 19,2 км. Для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», позволил вывести с городских улиц Мариинска транзитный транспорт.

Работы на объекте еще продолжаются, но это не мешает основному потоку транзитного транспорта использовать новую трассу, минуя Мариинск. Еще идет строительство второй транспортной развязки с путепроводом на 19-м километре, в месте выхода на трассу Р-255. Одновременно ведутся работы по стабилизации земляного полотна на сложном заболоченном трехкилометровом участке.

Дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее ввести объезд в эксплуатацию. Обход входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Стоимость транспортного обхода Мариинска – 3,2 млрд рублей. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября 2020 года.