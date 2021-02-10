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На строящемся участке трассы р-255 «Сибирь» завершили монтаж конструкции путепровода

На участке реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» км 481-486 в Мариинском районе мостовики выполнили надвижку пролётного строения путепровода через железную дорогу. В этом важном этапе на протяжении двух дней участвовали в общей сложности около 50 специалистов – как строителей, так и железнодорожников: для надвижки пролёта потребовалась корректировка графика движения поездов и специальные подготовительные мероприятия на участке Транссибирской магистрали.

Строительство путепровода начали в прошлом году. Общая длина сооружения – 43,5 п.м, длина металлического пролётного строения – 42,6 п.м. Сборку 203-тонного пролёта вели в зимний период на стапельной площадке с установкой двух дополнительных временных опор. Несмотря на сложные погодные условия нынешней зимы с частыми морозами и метелями работы выполнены в срок. В ближайшие дни строители приступят к установке пролётного строения на опорные части. С наступлением весны продолжат работы по устройству мягкого въезда на путепровод и основания на земляном полотне, уложенном в прошлом году.

Проект строительства и реконструкции участка трассы Р-255 «Сибирь» км 481 – 486 ФКУ «Сибуправтодор» реализует с 2019 по 2021 год. Результатом станет полностью обновлённый 5-километровый участок федеральной автодороги близ посёлка Суслово с ликвидацией опасного поворота и новым путепроводом через Транссиб, что избавит автомобилистов от необходимости пересекать железнодорожные пути, пользуясь существующим одноуровневым переездом Объект входит в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». 

Пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор»

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kuzbassnews.ru
10/02/2021
Общество
Экономика
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