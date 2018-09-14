На телефоны кузбассовцев приходят вирусные СМС

В полицию Мысков обратилась 44-летняя женщина -с ее банковского счета были похищены денежные средства. Сумма ущерба составила 1 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что на смартфон потерпевшей пришло MMS-сообщение с неизвестного номера с ссылкой во вложении и предложением посмотреть фото. Женщина прошла по ссылке, после чего ее телефон отключился и пришел в негодность. Кроме того, с банковской карты потерпевшей были списаны денежные средства. Полицейские выяснили, что хищение денег произошло посредством неправомерного доступа к «мобильному банку» в результате заражения телефона вирусом.

По информации сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области, только за две недели на территории Кузбасса зарегистрировано 24 таких сигнала. Общая сумма ущерба по данным преступлениям составила более 180 000 рублей.