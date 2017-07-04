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На территории Шорского национального парка ликвидирован лесной пожар

2 июля на территории Шорского национального парка из за неосторожного обращения граждан с огнем произошел лесной пожар. Горел участок кедрача на территории в 20м2.

Вечером с 17:02 ч. по сообщению ЕДДС в районе перевала Суетинский произошло возгорание лесного массива. Сигнал о пожаре поступил от жителя Таштагольского района. Мужчина сообщил, что в районе п.Суеты Таштагольского района горит лес, после чего бросился на борьбу с огнем.

Для выяснения обстоятельств и тушение лесного пожара в район возгорания выехали сотрудники ФГБУ «Шорскоий национальный парк». В тоже время из поселка Шерегеш был организован выезд добровольной пожарной команды.

Благодаря быстрому реагированию лесной пожар удалось локализовать и предотвратить .

Сейчас сотрудники Шорского национального парка проводят мониторинг территории, для предотвращения повторного возникновения пожара из-за не заметных для глаза очагов тления.

Общество
kuzbassnews.ru
04/07/2017
Общество
Новости Кузбасса

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