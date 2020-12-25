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На территории Шорского национального парка в предновогодний период усилен режим охраны территории

Новый год - волшебный праздник, который любят и дети, и взрослые. Подготовка к сказочному событию бывает не менее увлекательна, чем сам праздник. Неотъемлемым атрибутом встречи нового года является Ель.

В начале XVI века появилась традиция отмечать Новый Год и Рождество, украшая дома хвойными деревьями. В качестве новогодних деревьев используются ели, сосны и пихты. С тех пор, как новогодние елки стали символом зимних праздников, от предновогодних рубок ежегодно страдают миллионы хвойных деревьев.

Сколько деревьев погибает во время празднования Нового Года? Эту цифру трудно себе представить, легче представить тот урон, который наносится природе из-за простой человеческой прихоти. Лесная красавица, которая радовала глаз своей красотой и пышностью становится обыкновенной палкой и мусором, а человек её срубивший становятся нарушителем закона и расхитителем природных богатств.

В Таштагольском муниципальном районе расположен Шорский национальный парк – особо охраняемая природная территория федерального значения, который является крупнейшим в Алтае-Саянском экорегионе резерватом горно-таежных лесов. Национальный парк уникален тем, что на его территории сохранились самые большие массивы черневой тайги, ценность которой заключается в том, что под сенью хвойных деревьев произрастают популяции реликтовых трав и кустарников. Территория национального парка покрыта не только черневой тайгой, но и темнохвойными лесами - кедровниками и смешанными лесами из пихты, кедра и ели. Сохранность этих уникальных экосистем зависит от каждого из нас.

Жителям Таштагольского района важно помнить, что на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира. Самостоятельная заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами запрещена и квалифицируется как незаконная рубка лесных насаждений. Незаконная рубка лесных насаждений в зависимости от тяжести последствий может повлечь административную или уголовную ответственность. За незаконную рубку ст. 8.28 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей, юридических лиц – от двухсот до трехсот тысяч рублей. На особо охраняемой природной территории сумма штрафа увеличивается в пять раз.

В целях недопущения незаконных рубок на территории Шорского национального парка в предновогодний период усилен режим охраны территории.

Чтобы не омрачить себе новогодние праздники и не стать нарушителем природоохранного законодательства, приобрести атрибут нового года можно в установленных пунктах продажи, а искусственную ель купить в магазине или сделать своими руками.

 

Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк»

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kuzbassnews.ru
25/12/2020
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